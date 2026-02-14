Spina ringrazia il presidente Roberto Fico e l’assessore Maria Carmela Serluca e chiede lo scorrimento della graduatoria.

La Regione Campania ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di reti viarie in aree rurali per 60 Comuni. L’investimento, parte del CSR Campania 2023-2027, mira a migliorare l’accesso alle aziende agricole e contrastare lo spopolamento, con un focus su infrastrutture sostenibili. Tra i 60 Comuni, 26 sono sanniti e 10 di questi sono localizzati nel territorio di competenza della Comunità Montana del Fortore.

“Ringrazio il presidente della Giunta Roberto Fico e l’assessore Maria Carmela Serluca – spiega il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina – unitamente alla struttura del settore Agricoltura della regione Campania e a tutti coloro che si sono prodigati sul piano istituzionale per lo sblocco delle risorse”.

“Vorrei ricordare – precisa Spina – che il bando, che finanzia l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade rurali per migliorare la competitività agricola, era stato pubblicato addirittura nel 2023 e chiuso nei primi mesi del 2024. Si è conclusa pertanto un’attesa di circa 2 anni. Ovviamente il lavoro non deve esaurirsi qui: in graduatoria ci sono altri Comuni che necessitano di quei fondi e la Comunità Montana del Fortore è pronta a sostenere ogni utile iniziativa per il rinvenimento di ulteriori finanziamenti per consentire lo scorrimento della graduatoria”.