A Monteforte Irpino (AV) proposta sul progetto GOL promosso dalla Regione Campania, mentre restano invariate IMU e IRPEF.

Si è svolto il Consiglio Comunale in seconda convocazione. In apertura, prima dell'approvazione dei verbali della seduta precedente, il Presidente del Consiglio ha dato lettura dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, raccomandando massima attenzione per le previste condizioni di vento e pioggia. Successivamente si è passati alle interrogazioni della minoranza, che hanno rappresentato il momento centrale del confronto politico. Il consigliere Paolo De Falco ha posto con forza il tema dell'aumento del costo di costruzione, passato da € 230/mq a € 290/mq (+26%), incremento deciso in fase commissariale e mai oggetto di una valutazione politica da parte dell'attuale Amministrazione. In un contesto di evidente rallentamento del comparto edilizio, tale aumento rischia di incidere in maniera pesante su famiglie, imprese e professionisti, con effetti negativi sull'intera economia locale. Ulteriore criticità riguarda i diritti di segreteria e di istruttoria: con la digitalizzazione delle pratiche tramite portale SUE/SUAP, l'attività materiale di sportello è stata quasi azzerata. Eppure, in diversi casi (SCIA, CILA e altri titoli), i diritti di segreteria risultano superiori a quelli di istruttoria tecnica, generando un evidente squilibrio rispetto al reale carico di lavoro degli uffici. Abbiamo chiesto: se l'Amministrazione condivida l'impostazione ereditata; se intenda procedere a una revisione urgente del costo di costruzione; quale sia il criterio di determinazione dei diritti di segreteria nell'era della digitalizzazione; se sia possibile unificare le voci in un unico versamento di "Istruttoria Tecnica", eliminando la quota di segreteria per le pratiche digitali. La nostra posizione è chiara: occorre alleggerire il carico economico e favorire la ripresa del settore edilizio a Monteforte Irpino.