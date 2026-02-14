Avellino, arrestato 73enne per droga

La Polizia di Stato esegue un ordine di carcerazione per spaccio di stupefacenti

Aggiunto da Redazione il 14 febbraio 2026.
Tags della Galleria CRONACA, PRIMO PIANO

manetteLa Squadra Mobile della Questura di Avellino nella giornata di ieri, a seguito di accertamenti, ha tratto in arresto un 73 enne della provincia di Avellino, condannato alla pena della reclusione di anni 6 mesi 5 e giorni 25, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli.

Il predetto si è reso responsabile del delitto continuato di traffico di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi-Avellino.

Source: www.irpinia24.it