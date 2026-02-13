I fondi finanziano 26 comuni del Benevento per migliorare viabilità e collegamenti rurali

L’assessore alle Politiche agricole Maria Carmela Serluca ha comunicato al consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella, che aveva sollecitato un’incisiva azione in questa direzione, lo sblocco delle risorse per migliorare la rete viaria al servizio delle aree rurali nelle aree campane.

I fondi, pari a 500mila euro, saranno destinati a 26 Comuni sanniti: Pesco Sannita, Foiano Valfortore, Castelfranco in Miscano, Colle Sannita, Reino, Montefalcone Valfortore, Circello, Castelpagano, Casalduni, San Giorgio la Molara, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Lorenzello, San Nicola Manfredi, Cusano Mutri, San Bartolomeo in Galdo, Morcone, Paduli, Ginestra degli Schiavoni, Cerreto Sannita, Castelvetere Valfortore, Pietraroja, Apollosa, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Baselice.

“Ringrazio il presidente Fico e l’assessore Serluca per la sensibiltà mostrata: queste risorse sono vitali per territori comunali che hanno urgente bisogno di potenziare le reti stradali e i collegamenti con le aree rurali. La pubblicazione della graduatoria era per questo attesa già da qualche tempo dagli amministratori sanniti. Questi sono segnali concreti per le aree interne e per gli amministratori che possono dare così risposte tangibili. Valuteremo, insieme all’assessore Serluca, se esiste la possibilità finanziaria di allargare la platea consentendo anche il finanziamento dei progetti solo ammissibili”, scrive in una nota il consigliere regionale Pellegrino Mastella.