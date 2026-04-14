I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi

Nel nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata da questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione. I treni percorrono itinerari alternativi con ritardi e modifiche.

Il guasto riguarderebbe il sistema di comunicazione GSMR: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di RFI per l’accertamento delle cause del disservizio.

I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi. Sono state potenziate l’assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni.