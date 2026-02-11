Cava dè Tirreni (SA) – Ricerche per uomo disperso
Il Soccorso Alpino e Speleologico continua le perlustrazioni, senza esito fino a ora
I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono stati ancora impegnati per tutta la giornata di ieri nelle ricerche del settantenne di Cava dè Tirreni, scomparso da qualche giorno.
Sempre in collaborazione degli altri Corpi ed Enti coinvolti nelle attività, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha continuato la perlustrazione delle aree impervie nei dintorni dell’ultima segnalazione che ricade all’interno del Comune di Cava dè Tirreni fino a Molina, frazione di Vietri sul mare.
Purtroppo, dell’uomo ancora nessuna traccia. Le attività saranno quindi orientate su scenari differenti, al momento al vaglio degli inquirenti.