Avviso: variazioni orari autobus AIR

A causa di dissesto idrogeologico, il servizio di trasporto pubblico subirà variazioni

Aggiunto da Redazione il 9 aprile 2026.
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839bfb19-fe71-4298-b2cb-309c77e1cd2aSi informa la cittadinanza che, a causa della chiusura della ex S.S. 303 (Km 47+300) disposta dalla Provincia di Avellino per dissesto idrogeologico, il servizio di trasporto pubblico subirà le seguenti variazioni:

Linea 29-AV (S. Angelo dei Lombardi-Andretta-Bisaccia-Aquilonia):
La corsa delle 05:40 da Bisaccia per Lacedonia è ANTICIPATA alle ore 05:20.

Linea 11-AV (Grottaminarda-Anzano-Vallata-Lacedonia):
La corsa delle 13:00 da Grottaminarda per Lacedonia centro è ANTICIPATA alle ore 12:50.

Si comunica inoltre che, a causa delle deviazioni obbligatorie, le coincidenze con altre direttrici potrebbero non essere garantite. Invitiamo i pendolari e gli studenti a prestare massima attenzione ai nuovi orari validi fino a cessate esigenze.

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Source: www.irpinia24.it