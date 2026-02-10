Momenti di condivisione e socialità per rafforzare il senso di comunità

Si è svolta domenica 9 febbraio 2026 una giornata all’insegna della convivialità e della condivisione, organizzata dal Circolo Sociale per la Terza Età di Vitulano, che ha visto una numerosa partecipazione di soci e amici in occasione del pranzo sociale.

L’evento è stato il frutto di una vera collaborazione collettiva: i soci si sono messi all’opera preparando ben 10 kg di “cecatielli”, mentre altre pietanze sono state acquistate dal circolo e molte sono state portate direttamente dai partecipanti, ciascuno contribuendo con entusiasmo e spirito di comunità.

La giornata si è svolta in un clima sereno e festoso, confermando ancora una volta l’importanza del circolo come punto di riferimento sociale, luogo di incontro e di valorizzazione delle tradizioni e delle relazioni umane.

Il successo dell’iniziativa dimostra quanto momenti come questi siano fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e promuovere la socialità tra i soci della terza età, afferma la Presidente Enza D’Afflitto.

Il Circolo Sociale per la Terza Età di Vitulano ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla riuscita della giornata. Un ringraziamento va all’Assessore Francesco Antonio Iannella per la gradita partecipazione, dando appuntamento alle prossime iniziative.