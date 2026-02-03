La nomina conferita ad Assunta Clemente dai dirigenti nazionali Antonio de Lieto e Massimo Picone

Antonio de Lieto e Massimo Picone, dirigenti nazionali dell’associazione “Amici della Polizia” hanno conferito ad Assunta Clemente la carica di segretario regionale per la Campania.

Sulla nomina si è espresso il presidente nazionale, Anna Paternostro: “Le competenze professionali e le capacità organizzative di Assunta Clemente contribuiranno sicuramente alla crescita e al radicamento sul territorio del nostro sodalizio, insieme alla promozione dei valori e degli ideali che lo ispirano. Sempre più numerosi sono i cittadini che guardano con attenzione alle attività dell’associazione e che chiedono alle istituzioni più sicurezza per l’intera comunità.

Il nostro obiettivo prioritario è dunque la diffusione di una consapevolezza su temi così delicati, unitamente al sostegno nei confronti degli operatori delle forze dell’ordine per l’importante servizio che svolgono per la collettività.

Costruendo un solido ponte tra cittadinanza e Polizia è possibile gettare le basi per una società in grado di sviluppare anticorpi efficaci contro i fenomeni criminali, le illegalità e il degrado crescente delle città e il rilancio organizzativo degli Amici della Polizia va proprio in questa direzione.

Al nuovo segretario regionale vadano pertanto i miei auguri – e quelli di tutti i dirigenti dell’associazione – di buon lavoro”.