Confeuro celebra il progetto CREA che coinvolge giovani agricoltori in pratiche innovative

Aggiunto da Redazione il 14 gennaio 2026.
confeuro“Confeuro accoglie con assoluta soddisfazione il progetto AgrEcoMed, guidato dal CREA, che coinvolge i giovani agricoltori in quella che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione agroecologica fondata su rotazioni colturali, economia circolare e alleanze strategiche tra ricerca, aziende e territorio. Un modello innovativo che punta a rendere il settore primario più resiliente e sostenibile, rafforzando la tutela della biodiversità e la cooperazione territoriale. Siamo di fronte a un’iniziativa molto positiva e di grande interesse per incentivare lo sviluppo dell’agroecologia e dell’agricoltura rigenerativa – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro -. Sistemi innovativi e rispettosi dell’ambiente, che rappresentano pienamente l’indirizzo e i valori che Confeuro ha sempre sostenuto».

“A nostro giudizio - prosegue Tiso - progetti di questa portata dunque dovrebbero essere sempre più diffusi e sostenuti. Le istituzioni sono chiamate a un impegno maggiore in questa direzione, promuovendo una vera cultura dell’agroecologia come metodo di coltivazione della terra, capace di coniugare sostenibilità, innovazione e sviluppo economico. Un percorso indispensabile per costruire un futuro agricolo moderno, competitivo e a misura delle giovani generazioni”.

