Al Museo MAVI la presentazione dell’ecosistema innovativo per valorizzare il borgo

Il Comune di Lacedonia compie un importante passo verso l’innovazione e la valorizzazione del territorio con la presentazione ufficiale dell’“Ecosistema Integrato per la Rigenerazione Digitale delle Aree Interne”, un progetto pionieristico che introduce il “Gemello Digitale” del borgo.

L’iniziativa sarà presentata oggi, martedì 21 aprile, alle ore 17:30 presso il Museo MAVI, alla presenza di istituzioni, tecnici ed esponenti della comunità locale.

Il progetto rappresenta un modello digitale avanzato e navigabile di Lacedonia, capace di integrare tecnologie di realtà estesa (XR) e sistemi di intelligenza artificiale. Attraverso questa piattaforma innovativa sarà possibile esplorare il patrimonio architettonico, culturale e naturalistico del territorio in modo immersivo e interattivo, aprendo nuove prospettive per il turismo, la pianificazione urbana e la gestione sostenibile delle risorse.

Lacedonia si propone così come laboratorio di innovazione per le aree interne, dimostrando come la trasformazione digitale possa diventare uno strumento concreto per contrastare lo spopolamento e promuovere nuove opportunità di sviluppo.

“Il Gemello Digitale rappresenta una visione moderna del nostro futuro – dichiara il Sindaco, Antonio Di Conza – in cui tradizione e innovazione si incontrano per valorizzare l’identità del territorio e renderla accessibile a livello globale.”

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione importante per cittadini, professionisti e stakeholder di conoscere da vicino un progetto destinato a segnare una svolta nel percorso di crescita e rilancio del territorio.