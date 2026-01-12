La Polizia di Stato sostiene le iniziative di solidarietà e di educazione alla legalità

Si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della Provincia di Avellino, la cerimonia di inaugurazione della nuova Sede UNICEF di Avellino, in via Nappi.

All’evento ha preso parte anche il Questore di Avellino, Dott. Pasquale Picone, che ha manifestato la propria convinta adesione all’iniziativa e al percorso di solidarietà promosso dall’UNICEF di Avellino sul territorio provinciale, grazie all’impegno della Presidente Provinciale, Prof.ssa Tonia De Giuseppe.

La cerimonia è proseguita presso il Palazzo della Provincia di Avellino, alla presenza del Presidente Nazionale UNICEF, Dott. Nicola Graziano, il quale ha espresso soddisfazione per il significativo coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali in occasione della chiusura della Campagna di solidarietà Natale 2025, dal titolo “La solidarietà è negli occhi dei bambini: Ri-EDU-chi-AMO al NOI per un futuro migliore”.

Contestualmente, in Piazza Libertà, l’UNICEF di Avellino, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, ha organizzato una mostra espositiva finalizzata alla promozione dei valori della solidarietà e della legalità tra gli studenti delle scuole partner, attraverso la realizzazione di stand espositivi e momenti di incontro.

Per l’occasione, la Polizia di Stato, attraverso una postazione dedicata, gestita da personale del C.O.S.C. – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Avellino, della Sezione Polizia Stradale di Avellino e della Polizia Scientifica di Avellino, ha proposto ai partecipanti attività laboratoriali ludico-educative. Le iniziative sono state finalizzate a favorire comportamenti pro-sociali, migliorare le relazioni interpersonali e promuovere i principi di rispetto, tolleranza, solidarietà e non violenza.

Le attività dimostrative della Polizia di Stato hanno suscitato vivo interesse e curiosità tra gli studenti e la cittadinanza presente, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni nel percorso di educazione alla legalità e alla solidarietà.