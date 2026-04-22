AccelerateEU è il pacchetto di strumenti per fornire sollievo alle famiglie e alle industrie

Per la seconda volta in meno di cinque anni, gli europei stanno pagando il prezzo della dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati. Ciò ribadisce l’importanza di accelerare la transizione verso fonti di energia pulita prodotte all’interno dell’Unione.

AccelerateEU è il pacchetto di strumenti della Commissione per fornire un sollievo immediato alle famiglie e alle industrie europee, in particolare alle più vulnerabili, mettendo al contempo l’Europa su un percorso stabile verso l’indipendenza energetica.

Le misure, con effetti sia a breve che a lungo termine, spaziano da un maggiore coordinamento a livello UE alla protezione dei consumatori e dell’industria dagli shock dei prezzi, dall’accelerazione della transizione verso energia pulita e dell’elettrificazione al rafforzamento del sistema energetico e all’aumento degli investimenti nelle energie pulite.