Mercato Slow Food, storie di mare e concerto gratuito chiudono il “ViviAmo il Natale 2025”

Piazza Matteotti domenica 28 dicembre metterà al centro il buon cibo e la conoscenza del territorio e di antichi racconti, nell’ambito delle iniziative previste dal cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello.

Dalle 08:30 si rinnova l’appuntamento con il Mercato della Terra Slow Food, l’evento cadenzato a Sant’Agnello ogni quarta domenica del mese in cui aziende provenienti dalla Penisola Sorrentina e da tutta la Campania, selezionate secondo i criteri della “decrescita felice”, portano i loro prodotti di stagione. Il Mercato della Terra, organizzato dalla Condotta Costiera Sorrentina e Capri, ha l’obiettivo di incentivare la spesa consapevole e l’alimentazione genuina. Secondo i principi del movimento, si impegna a salvaguardare e promuovere la biodiversità locale e a diffondere l’educazione al cibo “buono, pulito e giusto”.

Dalle 10:00 in Piazza Matteotti prenderà il via anche “Storie di Mare e Pescatori”, evento finale del progetto GAL “Amare Nostrum – tra mare e tradizioni con gusto, storie e comunità”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sant’Agnello, in collaborazione con il GAL “Approdo di Ulisse” e con il sostegno dell’Unione Europea – PN FEAMPA Italia 2021/2027 e MASAF, ed è finalizzata alla promozione dell’educazione alimentare, del pescato locale e della tutela del mare con laboratori per le scuole, passeggiate esperienziali, show cooking e racconti di comunità. Alle 10:00 ci si ritroverà in Piazza Matteotti per una passeggiata narrata con guida turistica. Alle 12:00, al rientro, si potrà assistere alla performance artistica dell’attrice Rosaria De Cicco e allo show cooking, con degustazione, dello chef Antonino D’Alessio, realizzato con prodotti genuini del Mercato della Terra Slow Food e prodotti di mare.

La partecipazione all’iniziativa, comprese le degustazioni, è del tutto gratuita.

La giornata si concluderà, infine, con il concerto “Il soffio dell’otre” del Maestro Emanuele Nico Berardi, accompagnato dal suo ensemble. L’evento si terrà nel rione Trasaella, alle 19:30 presso la Chiesa S. Maria delle Grazie. Protagonisti saranno la voce soprano e strumenti come zampogna, ciaramella, fisarmonica, oboe, tamburelli e tastiere, in composizioni e rielaborazioni dove si fondono echi di numerose culture del mondo, ma anche la cultura del Meridione d’Italia come il charango (una chitarrina con guscio di armadillo) e i flauti diritti come quena e sikus.

Ingresso libero e gratuito