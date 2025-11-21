Il Comune aderisce all’iniziativa UNICEF per i diritti dell’infanzia

Nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, in cui ricorre il 36° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Amministrazione Comunale di Arpaise, guidata dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi, aderendo all’iniziativa “Go Blue” dell’UNICEF Italia e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha illuminato di blu la facciata del Municipio.

L’iniziativa Go Blue è rivolta in particolare alle amministrazioni comunali, che sono state invitate a illuminare di blu un monumento o un edificio significativo della propria città o del proprio paese, per richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sull’importanza di conoscere, diffondere e dare reale applicazione ai diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 36 anni fa.

La luce blu vuol essere un potente richiamo visivo alla necessità di garantire la piena attuazione dei diritti di ogni bambino, bambina e adolescente, in Italia e nel mondo, per promuovere questi diritti a livello locale e sensibilizzare l’intera cittadinanza, per un futuro in cui i diritti dei minorenni siano pienamente riconosciuti e rispettati, per ribadire la volontà delle istituzioni di tradurre in azioni concrete i principi sanciti dalla Convenzione ONU.