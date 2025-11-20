Politiche e impresa per la castagna campana

Presentata ad Avellino la nuova agenda della castanicoltura in Campania

Il Distretto Castagne e Marroni della Campania si prepara al futuro e lo fa con un un incontro pubblico dal titolo “Politiche, territorio e impresa: la nuova agenda della castanicoltura campana”, in programma per domani venerdì 21 novembre 2025, alle ore 10.30, presso il Circolo della Stampa al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto strategico per l’intera filiera castanicola regionale, che oggi affronta sfide decisive legate alla competitività delle imprese, alla tutela del patrimonio agricolo e forestale e alla valorizzazione della castagna campana sui mercati nazionali e internazionali.

All’incontro parteciperà Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, con cui si discuterà dello stato dell’arte del comparto, delle politiche regionali e delle prospettive future per sostenere un settore che genera valore economico, presidio territoriale e identità culturale.

Il Distretto Castagne e Marroni della Campania conferma così il proprio ruolo di coordinamento e rappresentanza della filiera, favorendo il dialogo tra istituzioni, produttori, amministratori locali, associazioni e attori del territorio, con l’obiettivo di definire una nuova agenda strategica per il rilancio della castanicoltura campana.

L’iniziativa è aperta alla stampa, agli operatori e a tutti gli stakeholder interessati.