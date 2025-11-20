La comunità riaccende Porta Capuana

Riceviamo e pubblichiamo da comitato Fatti di Napoletani perbene:

“Una mattina è esploso ciò che davvero ci unisce:

il grande amore per Porta Capuana, per il nostro territorio.

Abbiamo atteso risposte, abbiamo bussato alle porte del Comune,

ma le nostre sollecitazioni sono rimaste sospese nel silenzio.

E allora abbiamo scelto di fare da soli.

Un gesto di disobbedienza civica, sì —

ma anche un immenso atto d’amore.

Insieme: noi, il Natale, la voglia semplice e profonda di ritrovarci comunità.

E così, anche a Porta Capuana, finalmente è Natale.

Questo territorio, dopo anni di abbandono,

ricomincia a conoscere la luce, la cura, la gioia.

È un piccolo, grande passo.

L’inizio soltanto.

Non ci fermeremo qui.

Per Porta Capuana.

Per il territorio.

Per tutti noi”.