Prevenire il diabete
Screening gratuiti con il Lions Club il 15 e 16 novembre
Il Lions Club Avellino Host, sempre attento ai bisogni della comunità, scende in campo con l’iniziativa legata alla Prevenzione del Diabete di Tipo II, per i più bisognosi della città.
DIABETE E DINTORNI: SCREENING e PREVENZIONE.
Il Lion Club Avellino Host, presieduto da Ernesto Del Giudice, supportato dai giovani soci del Leo Club Irpinia, presieduto da Francesca Rita Nunziante, con l’egida dell’Associazione Italiana Lions Per il Diabete, presidente provinciale Luigi Monaco, scende in campo per proporre due giornate di prevenzione del Diabete tipo II e delle malattie a esso correlate come ipertensione arteriosa, dislipidemia, fegato grasso, sovrappeso e obesità, alterazioni dell’efficienza visiva.
Un team di medici specialisti, biologhe nutrizioniste e ottici optometristi offrirà una serie di prestazioni gratuite diagnostiche multidisciplinari nei giorni di sabato 15 novembre (ore 10.00-14.00; 16.00-19.00) e domenica 16 novembre (dalle ore 9.00-14.00) presso il Circolo della Stampa di Avellino.
A prestare la loro opera:
Responsabile Dott.ssa Anna Luisa Leo;
Medici Dott. P. Amorelli, Dott. E. Maggio, Dott. A. Pirone
Psicologa Dott.ssa M. Di Salvo
Dietiste Dott.ssa C. Di Scala, Dott.ssa A. Luzzetti, Dott.ssa A. Vitale
Infermieri Dott.ssa O. Gaeta, Dott.ssa G. Melchiorre
Cardiologo Dott. Fiore Candelmo
Ecografista Dott. Luigi Monaco;
Screening visivo Ott. Opt. Carmine Fischetti, Tecn. Felice Spagnuolo, Tecn. Volodymyr Adamovskyi
Info 328.0388193 martedì – mercoledì – venerdì | ore 9.00 – 11.00
L’iniziativa è in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Avellino, l’AORN Moscati, l’Ordine dei Medici-Chirurghi, l’Associazione Medici Diabetologici, Omega Optix e con il patrocinio della Provincia di Avellino, il Comune di Avellino e l’Ordine dei Giornalisti della Campania.
Il diabete tipo II è una malattia cronica, invalidante che compromette la qualità della vita e conduce, se non riconosciuta e curata, a morte prematura.
È responsabile di cecità, insufficienza renale, amputazione degli arti. Favorisce gli accidenti cardiovascolari, le malattie del fegato, le infezioni e anche la comparsa di alcuni tumori.
È in continua espansione nel mondo occidentale, anche tra giovani e bambini. Alimentazione inappropriata con cibi raffinati/processati e sedentarietà ne sono in larga misura responsabili.
Agli esordi non si manifesta con sintomi significativi e la malattia può passare inosservata.
Il contrasto al diabete è fondato su diagnosi precoce e prevenzione.
