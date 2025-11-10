DIABETE E DINTORNI: SCREENING e PREVENZIONE.

Il Lion Club Avellino Host, presieduto da Ernesto Del Giudice, supportato dai giovani soci del Leo Club Irpinia, presieduto da Francesca Rita Nunziante, con l’egida dell’Associazione Italiana Lions Per il Diabete, presidente provinciale Luigi Monaco, scende in campo per proporre due giornate di prevenzione del Diabete tipo II e delle malattie a esso correlate come ipertensione arteriosa, dislipidemia, fegato grasso, sovrappeso e obesità, alterazioni dell’efficienza visiva.

Un team di medici specialisti, biologhe nutrizioniste e ottici optometristi offrirà una serie di prestazioni gratuite diagnostiche multidisciplinari nei giorni di sabato 15 novembre (ore 10.00-14.00; 16.00-19.00) e domenica 16 novembre (dalle ore 9.00-14.00) presso il Circolo della Stampa di Avellino.

L’iniziativa è in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Avellino, l’AORN Moscati, l’Ordine dei Medici-Chirurghi, l’Associazione Medici Diabetologici, Omega Optix e con il patrocinio della Provincia di Avellino, il Comune di Avellino e l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Il diabete tipo II è una malattia cronica, invalidante che compromette la qualità della vita e conduce, se non riconosciuta e curata, a morte prematura.

È responsabile di cecità, insufficienza renale, amputazione degli arti. Favorisce gli accidenti cardiovascolari, le malattie del fegato, le infezioni e anche la comparsa di alcuni tumori.