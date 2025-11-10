Un gioco da tavolo che racconta borghi, tradizioni e spirito resiliente della provincia

Giovedì 13 novembre, alle ore 19:00, presso la Biblioteca comunale “Leopoldo Cassese” di Atripalda, si terrà la presentazione del gioco da tavolo “Irpinia – Storta va, deritta vene”, un progetto originale e profondamente legato al territorio.

L’iniziativa nasce dall’idea della giornalista atripaldese Federica Brogna, fondatrice del magazine United States of Italy, in collaborazione con Demoela, start-up ligure specializzata in giochi territoriali. Il progetto rappresenta un autentico omaggio all’Irpinia, alla sua storia e al suo spirito resiliente.

“Irpinia – Storta va, deritta vene” è un viaggio tra borghi, paesi, castelli e paesaggi che raccontano la nostra identità collettiva. Non è soltanto un gioco, ma un modo per riscoprire e far conoscere l’Irpinia, rafforzando il senso di appartenenza e permettendo anche a chi vive lontano di mantenere vivo il legame con la propria terra.

“Il progetto è un omaggio sincero alla nostra provincia, alla sua gente e al suo spirito resiliente, racchiuso perfettamente nel titolo “Storta va, deritta vene” un modo di dire che ci rappresenta e che racconta la forza e l’ironia con cui gli irpini affrontano la vita. Sarebbe per me un grande piacere avere la partecipazione della cittadinanza a questo momento di condivisione e valorizzazione comune del territorio” dichiara il Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si inserisce nel percorso di promozione culturale e territoriale che la Città di Atripalda sta portando avanti attraverso la propria biblioteca comunale, luogo di incontro e di crescita collettiva.