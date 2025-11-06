Il Colonnello Zito premia quattro militari per il loro impegno e servizio

Una mattinata di riconoscimenti e orgoglio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, dove il Colonnello Angelo Zito ha presieduto la cerimonia di conferimento di un’onorificenza e dei nuovi gradi a quattro militari appartenenti ai reparti della provincia. Un momento carico di significato, vissuto con sobria solennità e profondo senso di appartenenza.

Nel rivolgersi ai neo promossi, il colonnello Zito ha espresso parole di incoraggiamento e responsabilità, sottolineando come «questo non sia un traguardo, ma una nuova partenza». Il comandante ha esortato i presenti a vivere la promozione non solo come motivo di orgoglio, ma come stimolo a rinnovare l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

«Al nuovo grado – ha ricordato il Comandante Provinciale – corrispondono maggiori responsabilità. È importante essere un esempio per i collaboratori e per i colleghi più giovani. Essere Carabiniere significa mettersi al servizio del bene comune, con spirito di sacrificio e dedizione».

Al termine della cerimonia, il comandante ha stretto la mano a ciascuno dei promossi, formulando congratulazioni personali e un augurio di buon lavoro.

La cerimonia si è conclusa in un clima di profonda partecipazione e orgoglio istituzionale, a conferma della continuità dei valori di lealtà, disciplina e servizio che da sempre caratterizzano l’Arma dei Carabinieri.

Ecco i riconoscimenti concessi:

Luogotenente C.S. Rosario Petrosino, Comandante Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Solofra, è stata concessa la medaglia mauriziana;

Luogotenente Francesco Petruzzo, addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Avellino, è stata concessa la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.

PERSONALE CHE HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI CARICA SPECIALE