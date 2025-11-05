L’e-commerce tra innovazione tecnologica e regole fiscali

La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania è tra i protagonisti dell’ottava edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria” con un’iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno di studi dell’Istituto ‘M. Bassi’ di Napoli.

L’incontro, dal titolo “Giovani e imprese digitali: aspetti tecnologici e fiscali dell’e-commerce”, si terrà giovedì 6 novembre alle 10 nella sede dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Melissa Bassi’ di Napoli con la partecipazione di rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Università degli Studi ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli.

In linea con lo slogan di questa edizione “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani” e con l’obiettivo della diffusione della cultura della legalità perseguito con il progetto ‘Fisco e Scuola’, il seminario mira a chiarire quali sono gli adempimenti fiscali e le infrastrutture tecnologiche necessarie per avviare una professione nell’ambito dell’imprenditoria digitale, in vista di una futura attività lavorativa in questo settore.