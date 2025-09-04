Bando per la selezione di 58 operatori volontari dell’Agenzia Agorà da impiegare in progetti di Servizio Civile Agricolo

Scadenza 15 ottobre 2025 ore 14.00

Con decreto del 04 settembre 2025, a firma del Dirigente Generale con funzioni vicarie di Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dott.ssa Laura Massoli, è stato pubblicato il bando per la selezione di 1.057 operatori volontari da impiegare in 82 progetti afferenti a 22 programmi di intervento di Servizio Civile Agricolo (SCAG).

Vengono finanziati alla rete di Enti co-programmanti e co-progettanti costituita da Agenzia Agorà Società Cooperativa Sociale (AGENZIA AGORA’), Associazione Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo (SVI.ME.), Associazione per lo Sviluppo e Cooperazione Internazionale (ASVCI), Associazione Famiglia in Musica (AFAM), Centro Studi di Volontariato e Capitanata (CE.SE.VO.CA) n. 3 programmi e n. 12 progetti per complessivi 248 operatori volontari da avviare in Italia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti i giovani che hanno compiuto i 18 e non hanno superato i 28 anni di età (28 anni + 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia e che non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla proceduta o dalla prosecuzione del servizio.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro la scadenza del 15 ottobre 2025 – ore 14.00 esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Per la presentazione delle domande è disponibile la “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL” elaborata dal Ministero.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla Home Page della piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre al documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

In caso di errata compilazione è consentito annullare la propria domanda fino alle ore 14.00 del giorno precedente a quello di scadenza del Bando.

Per i posti dedicati ai Giovani con Minori Opportunità (GMO) in condizioni di difficoltà economica con reddito ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00, all’atto della presentazione della Domanda è necessario attestare l’appartenenza alla categoria con autocertificazione e/o Modulo ISEE

INFO E ASSISTENZA

A supporto dei giovani, nel corso del mese di settembre e ottobre 2025 saranno organizzati dei seminari informativi anche on-line allo scopo di presentare e far conoscere i progetti, nonché rispondere a eventuali quesiti e dubbi e indirizzarli nella presentazione delle candidature.

Tutti i giovani interessati a ricevere informazioni e/o assistenza potranno contattare gli enti di accoglienza quali sedi di realizzazione dei progetti oppure rivolgersi alle seguenti sedi degli enti titolari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00:

AGENZIA AGORA’

www.agenziaagora.org

info@agenziaagora.org

Tel. 0825 781037

Associazione per lo Sviluppo e Cooperazione Internazionale (ASVCI) - Associazione Famiglia in Musica (AFAM) – Centro Studi di Volontariato e Capitanata (CE.SE.VO.CA)

SVIME

www.svime.org

serviziocivileinformazione@gmail.com

Tel. 371 378 6328

COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI ED IL SERVIZIO CIVILE

Titolo programma: AGRICULTURA SOCIALE: INCLUSIONE E SOSTENIBILITÀ

Titolo progetto: AGRI-SOLIDALE

Titolo progetto: CAMPI DI NATURA

Titolo progetto: IMPARIAMO DALLA TERRA

Titolo progetto: RADICI

Titolo programma: NATURA E SAPERI: COLTIVARE VALORI E COMUNITÀ

Titolo progetto: CAMPI DIDATTICI

Titolo progetto: AGRISOCIALE

Titolo progetto: RIGENERIAMO IL TERRITORIO

Titolo progetto: RACCOLTI DI VITA

Titolo programma: SEMI DI SOSTENIBILITÀ: AGRICOLTURA PER IL BENE COMUNE

Titolo progetto: COLTIVARE IL FUTURO

Titolo progetto: VERDE SOCIALE

Titolo progetto: BIODIVERSITA’ IN CAMPO

Titolo progetto: NATURA E SAPERI

