Avellino: nuovo Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti

Ufficialmente insediato, in data 23 febbraio, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

Aggiunto da Redazione il 27 febbraio 2026.
Presidente OrdineSi è ufficialmente insediato, in data 23 febbraio, il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, a seguito delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali per il quadriennio 2026-2030.

Alla guida dell’Ordine è stato eletto il Presidente Carmine Ferrara, che sarà affiancato dal Vice Presidente Michele Ciriello, dal Consigliere Segretario Ottavio Barretta e dal Consigliere Tesoriere Antonio Scardino. Completano il Consiglio i Consiglieri: Ivo Capone, Fabio Siricio, Brunella Melchionna, Simona Sarno, Antonio Doria, Dorotea Dello Russo e Luigi Tangredi.

Si è, inoltre, insediato il nuovo Collegio dei Revisori, così composto dal Presidente Fulvio Tedesco e dai componenti effettivi Carmine Matarazzo e Rocco Crugnale.

Prossimamente avrà luogo anche l’insediamento del Comitato per le Pari Opportunità, con la contestuale formalizzazione delle cariche. I componenti eletti del Comitato sono i seguenti: Ciro Guardabascio, Martina Egidio, Ida Leo, Fausto Colarusso, Armando Fedele e Maria Feo.

Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare sempre più il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per i professionisti e per il territorio – dichiara il Presidente Ferrara -. Lavoreremo per valorizzare le competenze dei colleghi, promuovere la formazione continua e consolidare il dialogo con le Istituzioni e il tessuto economico locale. Il nostro sarà un Consiglio improntato alla collaborazione, alla trasparenza e all’ascolto”.

Il nuovo Consiglio avvia il proprio mandato con l’impegno di garantire continuità, autorevolezza e rappresentanza alla categoria, ponendo al centro la tutela della professione, il rafforzamento dei servizi agli iscritti e una presenza attiva e qualificata nel confronto con le Istituzioni e con il sistema economico del territorio.

