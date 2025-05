La strategia definirà la visione per la parità di genere per i prossimi cinque anni

La Commissione ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri di tutta la società in merito alla prossima strategia per la parità di genere 2026-2030. La strategia definirà la visione per la parità di genere per i prossimi cinque anni ed elencherà azioni specifiche per garantire che donne e uomini, in tutta la loro diversità, possano realizzare appieno il loro potenziale, senza limitazioni quali gli stereotipi di genere, i divari di genere o la violenza di genere. Queste azioni si baseranno sui progressi compiuti grazie alla strategia per la parità di genere 2020-2025 e rafforzeranno gli impegni assunti nella tabella di marcia per i diritti delle donne, pubblicata di recente.

Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, ha dichiarato: “La parità non avviene per caso. Necessita di visione e di azione. Ecco perché invitiamo tutti gli europei a contribuire a plasmare la prossima strategia per la parità di genere con le loro idee ed esperienze. I veri progressi si realizzano quando si avanza insieme.”

Hadja Lahbib, Commissaria per l’Uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi, ha dichiarato: “La parità di genere non è negoziabile. È una pietra angolare della nostra Unione che apporta benefici a tutti. Con la nuova strategia per la parità di genere 2026-2030 puntiamo all’ emancipazione di tutte le donne e le ragazze, camminando insieme verso una società paritaria dal punto di vista del genere in Europa e in tutto il mondo.”