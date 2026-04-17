“I tempi della Resistenza”: incontro ad Avellino

Appuntamento il 22 aprile all’Accademia Newform con esperti e autori

“I tempi della Resistenza, esperienze a confronto” l’argomento dell’incontro che mercoledì 22 aprile alle 17,30 si svolgerà presso la sede dell’Accademia Concorsi Militari – Newform di Avellino, in via Michele Capozzi, 20 (parcheggio ASL).

Ad affrontare il tema, dopo l’introduzione del presidente dell’associazione Insieme per Avellino e per l’Irpinia, Pasquale Luca Nacca, saranno: Anna Giardino, dell’ANPI Forino Contrada, coautrice del libro “Partigiani e rivoltosi irpini”; Giovanni Marino, dell’Officina Culturale “La casa di Giuseppe Casciaro”, con “La storia del partigiano piemontese Eusebio Giambone confinato in Irpinia”; la scrittrice Monia Gaita; la storica e paleografa diplomatista Teresa Colamarco. A moderare sarà il giornalista Gianluca Amatucci. L’ingresso è libero.

L’Accademia Concorsi Militari – Newform di Avellino, in collaborazione con le associazioni del territorio, riprende gli incontri con la cittadinanza su temi legati alla nostra storia e all’analisi delle vicende che interessano da vicino il nostro Paese. Il prossimo incontro si svolgerà mercoledì 29 aprile alle 17,30 e tratterà di “Guerre e pace, tra interessi e bisogni”. Anche in questa occasione saranno ospiti esperti che analizzeranno l’argomento in oggetto, proponendo riflessioni sulle sfide del nostro tempo.