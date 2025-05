"Apprezziamo le parole del Commissario Ue all’Agricoltura in merito alla necessità di un budget dedicato e rafforzato per il settore primario"

“Apprezziamo le parole del Commissario Ue all’Agricoltura Hansen, pronunciate a margine del Global Food Forum di Bruxelles, in merito alla necessità di un budget dedicato e rafforzato per il settore primario. È un segnale importante che va nella giusta direzione, soprattutto in vista della prossima Politica Agricola Comune (PAC), che auspichiamo sia finalmente più snella e funzionale rispetto alla precedente” , dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “La futura PAC infatti – prosegue Tiso – dovrà affrontare sfide cruciali che richiedono risorse adeguate e mirate. È fondamentale prevedere un incremento del fondo destinato all’agricoltura, con una quota specifica dedicata alle coperture assicurative per tutelare i produttori dai crescenti rischi climatici e di mercato. Allo stesso tempo, occorre investire con decisione nello sviluppo tecnologico e nel protagonismo delle nuove generazioni, che rappresentano il motore del rilancio del comparto agricolo europeo Confeuro dunque invita il Commissario Hansen ad agire in questa direzione, consapevoli che solo attraverso una PAC più efficace, orientata all’innovazione e al ricambio generazionale, sarà possibile sostenere e guidare il rilancio del settore primario italiano ed europeo”, conclude Tiso.