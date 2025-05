L’ente del terzo settore OISMA, attivo nel campo della neurodivergenza e della formazione, sta portando avanti con impegno il progetto EDU.CAN.DO, un insieme di azioni mirate alla sensibilizzazione di studenti, docenti e della più ampia comunità educante sui temi dell’autismo, della diversità e dell’inclusione.

Il progetto è attualmente attivo presso due istituzioni scolastiche del territorio campano:

la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rita Levi-Montalcini” di Salerno, guidata dalla Dirigente Angela Di Donato;

l’Istituto Istruzione Superiore Alberghiero “Enzo Ferrari” di Battipaglia (SA), con la guida del Dirigente Prof. Luca Mattiocco.

Attraverso interventi in aula, attività di gruppo, laboratori e un diario di bordo partecipato dagli studenti, EDU.CAN.DO intende promuovere un cambiamento culturale che parta dai più giovani per diffondersi all’intera società, con l’obiettivo di costruire una scuola realmente inclusiva e attenta alle esigenze di ciascuno.

Il progetto si avvale del supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della collaborazione di importanti realtà del territorio, tra cui:

Non Sei Sola APS, associazione attiva nel contrasto alla violenza di genere, con uno sportello antiviolenza aperto h24;

In Cibum, scuola d’alta formazione gastronomica, che ospita laboratori pratici dove i ragazzi sperimentano la preparazione di piatti dolci e salati;

Edufor Scuola, ente specializzato nella formazione di docenti e studenti, partner formativo del progetto.

«Con EDU.CAN.DO vogliamo contribuire a creare un ambiente scolastico in cui ogni ragazzo e ragazza si senta accolto, riconosciuto e valorizzato», affermano la Dott.ssa Rosaria Ferrara, psicoterapeuta e docente a contratto “Sapienza” di Roma, nonché Referente del progetto. «L’inclusione è un processo che si costruisce insieme, giorno dopo giorno, anche attraverso il linguaggio, l’empatia e le relazioni tra pari»., afferma la Presidente OISMA Annalisa Siano. Il percorso continuerà per tutto il 2025 con nuove attività, incontri e laboratori. EDU.CAN.DO non è solo un progetto: è un’alleanza educativa tra scuola, territorio e famiglia.