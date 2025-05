Nella giornata di ieri sono stati trattati temi cruciali come la salute del suolo e la sua rigenerazione, la transizione agroecologica, i nuovi mercati per l’agricoltura, la sostenibilità comunicata in modo trasparente e il futuro della PAC post 2027

“Confeuro ha partecipato nella giornata di ieri al convegno “Agricoltura rigenerativa: tra agroecologia e greenwashing”, organizzato dal WWF nella Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo a Roma. Un’occasione importante e interessante per confrontarsi su temi cruciali come la salute del suolo e la sua rigenerazione, la transizione agroecologica, i nuovi mercati per l’agricoltura, la sostenibilità comunicata in modo trasparente, e il futuro della PAC post 2027. “Confeuro è da sempre attenta alle politiche che mettono al centro il benessere del suolo e degli agricoltori, promuovendo modelli agricoli sostenibili, ringraziamo dunque il WWF per aver acceso i riflettori su un tema tanto urgente quanto strategico per il futuro del nostro settore”, hanno spiegato Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro e Attilio Arbia, responsabile di Confeuro Giovani.

Che poi hanno sottolineato: “Per quanto riguarda l’agricoltura rigenerativa, auspichiamo con convinzione che il settore primario si orienti sempre più verso questo modello, che ha nella tutela della biodiversità e nella salute del suolo i suoi principali punti di forza. In un momento storico particolarmente critico, in cui il cambiamento climatico sta colpendo duramente il comparto agricolo e l’intero pianeta, riteniamo fondamentale promuovere pratiche sostenibili e resilienti. Siamo tuttavia consapevoli delle difficoltà legate all’attuazione di questo approccio, che dipende fortemente dalle condizioni atmosferiche e deve confrontarsi con le esigenze produttive, sia a livello nazionale che globale. Nonostante ciò, Confeuro guarda con fiducia al percorso di transizione verso l’agricoltura rigenerativa, riconoscendone i notevoli benefici in termini di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Per questo, riteniamo essenziale mettere in campo tutte le competenze e le conoscenze necessarie a rendere questo modello realmente praticabile ed efficace”, concludono Tiso e Arbia.