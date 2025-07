"Droni e telefonini in carcere realtà nonostante le molte denunce sindacali"

Eccellente operazione condotta dalla Polizia Penitenziaria nella giornata di ieri presso il Centro Penitenziario Pasquale Mandato di Napoli Secondigliano.

Ricostruisce i fatti il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce dei segretari Raffaele Munno e Donato Vaia: “A seguito di una proficua attività di polizia giudiziaria svolta al Reparto SAI (Servizio di Assistenza Intensiva), il personale ha rinvenuto quattro Smartphone, due Microcellulari e un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposte a esami di laboratorio per accertarne la natura e la quantità esatta”. I sindacalisti evidenziano che “i Baschi Azzurri interessati nell’azione hanno dimostrato un impegno straordinario per garantire la sicurezza e la legalità, confermando il proprio attaccamento al servizio e la professionalità che li contraddistinguono”.