Confermato contributo di 1,5 milioni dalla regione

Il Consigliere Regionale Enzo Alaia ha incontrato stamani il Governatore Vincenzo De Luca che, su esplicita richiesta dell’esponente di Italia Viva, ha confermato l’impegno della Regione Campania a stanziare un contributo di 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento dello Stadio “Partenio-Lombardi”.

“Sollecitato da tantissimi tifosi – ha dichiarato Alaia – mi sono premurato di ottenere una conferma diretta dal Governatore De Luca sull’impegno assunto dalla Regione per lo Stadio Partenio-Lombardi. Il Governatore mi ha assicurato che la procedura è già stata avviata con una richiesta formale da parte del Sindaco di Avellino e che è già al lavoro affinché i tempi di erogazione del contributo siano strettissimi.”

“È evidente – ha aggiunto – che questo contributo non solo potrebbe essere decisivo per superare le criticità del momento, ma sarebbe un segnale importante per l’Avellino Calcio e soprattutto per i tantissimi tifosi che in questi giorni hanno dimostrato che non si è mai sopita la grande passione che nutrono per il sodalizio calcistico.”

Il Consigliere Alaia ha concluso sottolineando che “seguirà personalmente l’evoluzione della procedura affinché si ottenga il risultato atteso, nell’interesse della squadra, dei tifosi e della comunità irpina”.