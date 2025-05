Un presidio presso lo stabilimento ArcelorMittal, i cui lavoratori sono a rischio di ingiusti licenziamenti

Domani, a Luogosano, si terrà dalle 9:30 alle 13:00 un presidio presso lo stabilimento ArcelorMittal, i cui lavoratori sono a rischio di ingiusti licenziamenti. Le associazioni iKen Avellino, Apple Pie Arcigay Avellino, Avionica e PGR saranno presenti per manifestare la propria vicinanza a tutte le famiglie coinvolte e per difendere il diritto al lavoro e la dignità di ogni cittadino.

La presenza della comunità queer ribadisce un principio chiaro: diritti civili e diritti sociali sono inseparabili. Libertà e identità si difendono anche attraverso il lavoro e la giustizia sociale.

Invitiamo tutti a unirsi a questo momento di mobilitazione collettiva, per difendere insieme i diritti, il lavoro e la giustizia.