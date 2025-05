Primo circolo in Irpinia

Nell’esprimere sincero compiacimento per l’inaugurazione del Circolo di Montoro di AVS (Alleanza Verdi Sinistra), primo circolo in Irpinia, dove la cultura ambientalista e quella socialista democratica hanno trovato il “coraggio” del confronto e dello stare insieme, invita la cittadinanza all’inaugurazione della sede in Via Ospedale (Piazza Michele Pironti) in Montoro (AV), nel giorno simbolico del primo maggio, per dare un segnale tangibile e forte dell’idea alla base della nostra azione politica. Partire dai territori e dalla tematica del lavoro in particolare dalla sicurezza sul lavoro, restano troppe le morti “bianche” e morire per il lavoro non è un compromesso accettabile, per passare a quello della salvaguardia dell’ambiente come nuovo strumento di equità sociale.