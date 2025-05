"L'Ugl Matera difende e sostiene con forza il percorso avviato dall'assessore regionale Cosimo Latronico che punta alla valorizzazione di tutte le strutture ospedaliere"

“Non accettiamo lezioni da chi, come Marcello Pittella, ha avuto responsabilità dirette nella gestione sanitaria del passato. Non è tollerabile che si continui a usare la sanità come terreno di scontro politico con il solo scopo di creare tensioni e delegittimare chi ogni giorno affronta nodi irrisolti e incrostazioni burocratiche. L’Ugl Matera difende e sostiene con forza il percorso avviato dall’assessore regionale Cosimo Latronico che punta alla valorizzazione di tutte le strutture ospedaliere in un’ottica di sistema e non di favoritismi territoriali come forse accadeva in passato”, è quanto scrive in una nota il segretario provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano. “Il presidente Pittella si rassegni: il popolo lucano ha bisogno di soluzioni, non di slogan o di guerre di posizione in vista delle prossime elezioni comunali, regionali o politiche – rimarca Giordano – e parlare oggi di ‘mancanza di programmazione’, di ‘ospedali mortificati’ e di ‘assenza di visione’ è un insulto alla verità”. Giordano non ha dubbi: “Le ultime uscite pubbliche di Marcello Pittella non sono una critica politica: sono un segnale di nervosismo. Il lavoro serio e silenzioso che l’assessore Cosimo Latronico sta portando avanti sta mandando in crisi chi, come Pittella, per anni è stato regista e playmaker della sanità lucana. L’Ugl Matera sostiene il lavoro di Cosimo Latronico perché finalmente in Basilicata – nonostante le difficoltà – si sta mettendo al primo posto il diritto alla salute e non i calcoli politici”.