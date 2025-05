D’Agostino: “Rielezione Tajani a vicepresidenti”

"Successo per Forza Italia e per l'Italia in Europa"

“La rielezione dell’on. Antonio Tajani alla vicepresidenza del Partito Popolare Europeo rappresenta un riconoscimento meritato per la sua autorevolezza, competenza e dedizione ai valori del popolarismo europeo. Questo risultato non solo consolida il ruolo centrale di Forza Italia nella più grande famiglia politica europea, ma rafforza anche la voce dell’Italia nelle dinamiche istituzionali dell’Unione. Tajani è una figura di spicco che incarna l’impegno per un’Europa più forte, unita e vicina ai cittadini” . Lo afferma l’on. Angelo Antonio D’Agostino, Responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e sviluppo di Forza Italia. . Lo afferma l’on. Angelo Antonio D’Agostino, Responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e sviluppo di Forza Italia.



“In un momento di grandi sfide globali – aggiunge -, dall’economia alla sicurezza, dalla transizione ecologica alla competitività industriale, la leadership di Tajani nel PPE garantirà che le istanze italiane siano rappresentate con determinazione e visione. Forza Italia, sotto la sua guida, continua a essere un pilastro dell’europeismo, dell’atlantismo e dei valori liberali e cristiani”. D’Agostino ha poi evidenziato il contributo di Tajani al Congresso di Valencia, in particolare la presentazione della risoluzione su “Competitività e crescita”, che ha ricevuto il plauso di numerose delegazioni, tra cui quella tedesca della CDU/CSU. “Questa risoluzione - ha sottolineato – dimostra la capacità di Forza Italia di proporre soluzioni concrete per il futuro dell’Europa, mettendo al centro occupazione, innovazione e sviluppo sostenibile”. “Congratulazioni al nostro Segretario nazionale per questo importante traguardo. Lavoreremo insieme per costruire un’Europa che sia protagonista sulla scena globale e che risponda alle esigenze dei suoi cittadini”, conclude D’Agostino. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it