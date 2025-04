Mercoledì 30 aprile 2025

Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 11.30, presso la Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, avrà luogo la presentazione del volume “La casa delle storie”, pubblicato da Panini Comics come raccolta delle storie del settimanale Topolino ispirate alla documentazione conservata nel Grande Archivio napoletano.

Gli autori hanno elaborato cinque fumetti ad hoc, che sono stati pubblicati a partire dal mese di aprile 2024 al 1° gennaio 2025.

Oggi si presenta il volume speciale, che raccoglie i cinque fumetti, dal titolo La Casa delle Storie. Paperi fra passato e presente.

Il primo episodio racconta come l’Archivio sia, innanzitutto, un grande contenitore di storie con una intrigante vicenda, intitolata Qui, Quo, Qua e l’avventura in Archivio: le tre giovani Marmotte, accompagnate dal Gran Mogol, introducono il lettore al lavoro d’archivio, ordinando buste e volumi sotto la guida del Direttore.

Ecco come un documento d’archivio può risolvere un problema della quotidianità ed ecco come l’Archivio si presenta non solo come magazzino polveroso di documenti, ma come vera Casa delle storie, che narra la storia di tutti noi!

Le altre storie vedono protagonisti diversi personaggi del mondo di Topolino e Paperino: Amelia, che indossa un abito realizzato con le sete di San Leucio; lo scrivano-scalpellino Paperinos che incide su un pezzo di marmo il contratto di compravendita del casale Memorola; Zio Paperone e Rockerduck alle prese con i loro discendenti per la conquista di una eredità; Sigismondo Gastonberg, leggendario virtuoso pianista, che si esibisce suonando con tre mani.

Tutte storie che, prendendo spunto dai documenti dell’Archivio di Stato di Napoli, trovano una felice rappresentazione nelle tavole del disegnatore Blasco Pisapia e nei dialoghi di Marco Bosco con l’intento di educare i più giovani, e non solo loro, ad essere cittadini capaci di progettare il futuro senza dimenticare il passato.La conferenza stampa si terrà presso la Sala Catasti dell’Archivio di Stato di Napoli, mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 11.30 interverranno: