Atrani (SA) – Via libera ai lavori sui costoni

Via libera al progetto da 3,6 milioni per la messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Atrani ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento della stabilità e della sicurezza del territorio sui costoni rocciosi del nucleo abitato lato Ravello, lato Amalfi e dell’area verso Scala.

L’intervento, inserito nell’ambito delle opere di contrasto al dissesto idrogeologico avviate dopo i tragici eventi che colpirono Atrani, prevede un investimento complessivo pari a circa 3.600.000 di euro. Si tratta di opere estremamente importanti per la sicurezza della popolazione, della viabilità e dell’intero borgo, in un territorio caratterizzato da una grande fragilità geomorfologica.

Il percorso che ha portato a questo risultato è stato lungo e complesso. Negli anni si sono susseguiti passaggi tecnici, autorizzativi e amministrativi particolarmente articolati, con conferenze di servizi, prescrizioni, verifiche progettuali e interlocuzioni continue con gli enti competenti. In particolare, uno dei momenti più difficili è stato quello legato alla insufficienza del finanziamento originario, che inizialmente avrebbe consentito soltanto una realizzazione parziale degli interventi, con il rischio di lasciare scoperta una parte significativa del territorio. L’Amministrazione comunale ha quindi portato avanti con determinazione una forte attività istituzionale e tecnica per ottenere un finanziamento integrativo di 1.112.333 euro, risultato poi riconosciuto con decreto regionale, consentendo così la copertura integrale dell’intervento.

«L’approvazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei costoni rocciosi rappresenta un passo molto importante per Atrani. Parliamo di un intervento strategico per la tutela della popolazione e del territorio, frutto di un lavoro tecnico e politico meticoloso che ha consentito anche di ottenere oltre 1 milione e 100 mila euro aggiuntivi per realizzare integralmente le opere previste. Ora si entra nella fase operativa con l’avvio delle procedure per la gara e l’affidamento dei lavori. Sappiamo bene che queste opere non risolvono da sole tutte le criticità del territorio ma rappresentano un intervento fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Continueremo a interloquire con gli enti sovracomunali per intercettare nuove risorse e completare la messa in sicurezza di tutte le aree più delicate del borgo.», dichiara il Sindaco Michele Siravo.