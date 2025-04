Da mercoledì 23 (alle ore 17) fino a domenica 27 aprile ritorna Saporitissimo! Le vacanze pasquali a Napoli proseguono in Piazza Dante che si prepara ad accogliere turisti e visitatori con numerose bontà provenienti da tutta Italia. Ogni stand offre le giuste emozioni fra gusto e territorio consentendo di compiere il giro d’Italia dei sapori.

La terza edizione di Saporitissimo è una kermesse firmata dall’associazione D2 Eventi, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato e della Municipalità 2 del Comune di Napoli, presieduta da Roberto Marino.

Non solo gusto. Oltre agli stand con i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato italiano non mancheranno momenti di intrattenimento (per tutte le fasce d’età) da godersi fra un assaggio e l’altro.

Gli stand offriranno al pubblico prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato di tutte le regioni d’Italia. Per ulteriori informazioni ed approfondimenti ci si può collegare alla pagina Facebook dell’evento all’indirizzo https://www.facebook.com/sweetfoodsu.

Uno sguardo alle tipicità presenti. Dalla Liguria arrivano le focacce magari da degustare accompagnate dalla birra artigianale partenopea. Tutti da scoprire i salumi e i formaggi di Abruzzo e Molise selezionati da Moreno Sonaglia. Intriganti anche Arrosticini e spighe.

Anche la Campania ha tanto da dire a cominciare dai prodotti sorrentini de “La Regina” e Le nuove Chicche del Cilento dalla stessa zona le erbe aromatiche di Alessandra Passariello. Da Tenuta Vitagliano arrivano vini, formaggi e conserve. Central Funghi di Vincenzo Esposito propone anche profumatissimi tartufi e delicatissimi formaggi di capra. Lo street food di Luciano Apicella patate e hot dog. Ed ancora i prodotti tipici di Benevento con Nova Matrix e i legumi e la frutta essiccata di Cicerenella di Speranza Schiavone.

Rotolando verso sud ci sta tutta una tappa in Puglia con Michele Casafina. Dalla Calabria arrivano porchetta e prodotti tipici. Gran finale in Sicilia con Sapori di Palermo: arancine, cannoli, cassate e tanto altro ancora.

Un salto in Asia con i dolci tipici mentre dall’Ungheria arriva Kurtos di Change Group. Pronti a deliziare ogni palato anche i pancake olandesi di Mr Pancake di Salvatore D’Urso mentre Pasticceria Bella Napoli propone crepes e donuts. Presenti anche le caramelle gommose di Momenti Gommosi di Dario Battaglia. Ricco il parterre degli artigiani: Gabriele Di Sauro, Salvatore Savio, Rosaria D’Angelo, Maria Euridice Grassi.

Infine l’intrattenimento. Ritorna il fortunato abbinamento con Acsi. Tutti in pista per abbinare le degustazioni in piazza con l’attività sportiva con ginnastica, risvegli muscolari e tanto movimento. Per i più piccoli, teatro dei burattini di Antonino Mercurio con gli evergreen pop corn e zucchero filato. Ed ancora, sabato 26 aprile Olistic Moment Corpology a seguire i Balli Latini del New Team Portici, gran finale con la Zumba Fitness di Nancy Zeno. Domenica invece Danza D-Project Dreamers.