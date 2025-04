"La democrazia si rafforza nel paese se le persone riprendono la parola iniziando dai luoghi lavoro"

Dichiarazioni di GAETANO VENEZIA Segretario Generale UIL FPL AVELLINO.

“Un grande risultato quello della UIL FPL nelle Funzioni Locali, con il raddoppio degli r.s.u. e dell’aumento dei componenti nella Sanità Pubblica, sia nell’ASL avendo quasi la maggioranza assoluta degli eletti, che nell’Azienda Ospedaliera MOSCATI con un aumento da n. rsu a n. . La UIL FPL ha conquistato il primato in molti Comuni, risultando il primo sindacato in moltissimi comuni: Solofra – Montoro – Mercogliano – Ariano Irpino – Montella – Sant’Angelo dei Lombardi – Mirabella Eclano – Grottaminarda – Lioni – Mugnano del Cardinale – Nusco – Grottaminarda, oltre ad aver eletto gli unici componenti rsu nei restanti Comuni. Anche se i dati ancora non sono definitivi la UIL FPL in Provincia di Avellino si attesta in termini percentuali con oltre il 64 % negli Enti Locali eleggendo 26 rsu in piu’ rispetto alle passate elezioni e con oltre il 35 % nella Sanità Pubblica con un aumento degli rsu, risultante il primo sindacato dell’ASL. Ancora una volta ha vinto la democrazia reale. Questo risultato è il frutto della costante presenza e la preparazione dei dirigenti della nostra organizzazione sui luoghi di lavoro. La riconferma di un successo così largo non era scontata e per questo è doveroso ringraziare non solo le tante elettrici ed i tanti elettori delle nostre liste, ma anche le candidate, i candidati e tutte le nostre RSU per il loro impegno costante nei posti di lavoro. Alla crisi della democrazia si risponde investendo ancora di più sulla partecipazione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori. La democrazia si rafforza nel paese se le persone riprendono la parola iniziando dai luoghi lavoro.”