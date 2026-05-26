Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Corso di educazione stradale

Iniziativa promossa dalla Pro Loco riservata ai bambini della terza, quarta e quinta elementare

Si terrà domani 27 maggio, a partire dalle ore 9.00, nel cortile della scuola elementare, il primo corso di educazione stradale riservato ai bambini del triennio finale della scuola elementare.

La Pro Loco, titolare di un rapporto di partenariato e di collaborazione con l’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli” e con l’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo dei Lombardi, nel contesto delle iniziative promosse nel mondo giovanile e dell’infanzia, per favorire strumenti di inclusione, di cittadinanza attiva, ha organizzato, di concerto con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli”, un appuntamento educativo e formativo rivolto, per questo primo incontro, ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari di Sant’Angelo dei Lombardi; seguiranno altri incontri rivolti a bambini di fasce di età diverse.

È già in programma una serie di appuntamenti estivi che si terranno nel Centro Storico durante le attività di campus. Mercoledì 27 maggio, con inizio alle ore 9.00, nella zona circostante la struttura dell’Istituto Comprensivo, si terrà un momento formativo di “educazione stradale”, con una fase teorica e poi una fase pratica, si passerà dalla conoscenza della segnaletica stradale, dei segnali di pericolo, di attenzione, di attraversamento stradale e strisce pedonali, all’utilizzo dei go kart a pedali per i più piccini ed elettrici in quelli a biposto con l’istruttore. Guideranno questo appuntamento di formazione l’istruttore Giulio Sesa e il pilota Angelo Vincenzo.

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, la Dirigenza scolastica e l’Amministrazione Comunale, coscienti della necessità di avviare sin dalla tenera età, la consapevolezza dell’educazione stradale per costruire, nelle giovani generazioni, sempre più sicurezza e controllo, hanno promosso questa iniziativa, altamente meritoria, che concorre alla consapevolezza sempre più necessaria nel relazionarsi dei giovani con il mondo e il territorio che li circonda.