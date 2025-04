Settantenne trovata morta in casa

“Ancora un dramma della solitudine: trovata cadavere in casa, era morta da giorni. I fatti sono avvenuti in un condominio di via Guido Reni. questa mattina i vigili del fuoco hanno dovuto forzare l’ingresso dell’abitazione di una settantenne di Trieste – era morta da giorni. Una settantenne è stata trovata cadavere all’interno del suo appartamento di via Guido Reni. Secondo quanto si apprende, personale dell’azienda sanitaria e del comune di Trieste si sono presentati nell’abitazione per questioni sanitarie ma al campanello non ha risposto nessuno. Subito dopo quindi sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco che hanno forzato l’ingresso della casa dove è stato ritrovato il corpo della donna. Sul posto anche i carabinieri, per l’identificazione del Cadavere. All’interno della casa è stato trovato anche un cane di piccola taglia, affidato al CINOVIGILE. Non sono stati refertati segni di violenza. Così ha dichiarato Antonio De Lieto presidente nazionale della federazione “Pensionati per l’Italia”” (P.P.I.). “è doveroso rammentare a lor signori che più volte sono stati sollecitati gli organi competenti dei comuni con il fine di attuare nuove strategie finalizzate a contrastare la “piaga” delle morti solitarie che avanza indisturbata. Le morti solitarie sono sempre più in aumento e sembra una prassi scoprire molti giorni e/o mesi dopo, la morte di un anziano nella propria abitazione. La moderna società consente che nessuno si faccia scrupolo quantomeno di riflettere sul dato che anziani vivono da soli senza uno straccio di rapporto umano, senza qualcuno che possa avere cura e vicinanza e/o contatti e/o telefoni e/o una breve visita. Persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. Le morti solitarie – ha concluso De Lieto – aumentano a dismisura ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole.”