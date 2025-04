Presentazione del libro fotografico dedicato al grande maestro dell’immagine

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Oreste Pipolo, uno dei più grandi fotografi napoletani, sarà presentato il libro ”Napoli in Scena: L’Obiettivo di Oreste Pipolo”, un volume che raccoglie il meglio della sua produzione artistica, tra scatti iconici e immagini inedite.

L’evento si terrà venerdì 11 aprile 2025 alle ore 11:30 presso la Sala Agata del Museo Filangieri di Napoli e sarà presentato dal giornalista Diego Paura. Un’occasione per esplorare il racconto visivo di una città che, attraverso l’obiettivo di Pipolo, si trasforma in un palcoscenico di vita, emozioni e tradizioni.

Il libro non si limita a celebrare il suo straordinario lavoro nel mondo della fotografia di cerimonia, ma raccoglie anche immagini tratte dai suoi progetti più intimi e sperimentali, come La Napoli di Eduardo, Odore di caffè e Napoli in SmoGking. Inoltre, per la prima volta, saranno presentati scatti inediti realizzati all’inizio degli anni ’90 nella casa di cura Leonardo Bianchi, che danno voce a chi è stato troppo a lungo invisibile. Il volume si chiude con il suo ultimo progetto, La Napoli velata, un omaggio alla città e alla sua fragilità.

Alla presentazione interverranno le figlie di Oreste Pipolo, curatrici del libro, insieme a ospiti del mondo della fotografia e della cultura. Sarà inoltre presente l’editore Enzo Albano.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.