Tra le eccellenze italiane del Mezzogiorno l’azienda campana Mielepiù

Miele Giuseppe & Figli con il suo brand commerciale Mielepiù riconosciuta nella prestigiosa classifica stilata da Il Sole 24 Ore Stelle del Sud 2025

La Miele Giuseppe & Figli con il suo brand commerciale Mielepiu è tra le eccellenze selezionate nella prestigiosa classifica stilata da Il Sole 24 Ore “Stelle del Sud 2025″. Un importante riconoscimento che celebra le 200 aziende italiane con sede nel sud Italia che si sono distinte per performance eccezionali come: crescita del fatturato, assunzione di giovani talenti e significativi investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali. L’amministratore delegato Giuseppe Miele ha così commentato: “Questo traguardo rappresenta per noi una grande soddisfazione e conferma l’impegno costante nel promuovere lo sviluppo del nostro territorio, nel sostenere la crescita dei nostri team e nell’investire in innovazione. Siamo orgogliosi di poter contribuire, insieme ad altre realtà, alla valorizzazione delle eccellenze del Mezzogiorno. Questo riconoscimento ci stimola a proseguire nel nostro percorso di crescita e a continuare a fare la nostra parte per il progresso del settore e della comunità. Questo riconoscimento è il frutto del lavoro e della dedizione di tutto il nostro team. Continueremo a investire nel nostro territorio, convinti del suo straordinario potenziale. L’obiettivo è consolidare la crescita, innovare i processi produttivi e contribuire al benessere economico e sociale della nostra comunità. Dedico questo successo ai nostri clienti, partner e collaboratori, il cui supporto è il motore che ci spinge a migliorare continuamente”.