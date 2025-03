Ugl Matera: “Una grande svolta con tanti investimenti”

"Oltre 220 milioni e 1.800 assunzioni per il sistema sanitario lucano"

“Oltre 220 milioni e 1.800 assunzioni per il sistema sanitario lucano. Una grande svolta mai avvenuta, molte di queste azioni sono già in atto come, la sottoscrizione dei nuovi contratti a tempo indeterminato per i medici. Se ci sono investimenti per milioni di euro sulla medicina ospedaliera e territoriale della provincia di Potenza e Matera, non è per caso: è solo grazie alla lungimiranza dell’assessore alla sanità alla Regione Basilicata, Cosimo Latronico che sta lavorando non con le parole ma concretamente a una grande rivoluzione del sistema sanitario lucano”.

E’ quanto dichiarano il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera Pino Giordano e la dott.ssa Margherita Rasulo, della Segreteria Ugl Matera Salute che hanno partecipato al convegno “Sub Tutela Dei-Il giudice Rosario Livatino” svoltosi nel Centro Padre Minozzi di Policoro (MT) alla presenza di onorevoli personalità giuriste, con S.E. Rev.ma Vincenzo Orofino Vescovo Diocesi Tursi- Lagonegro e la partecipazione dell’assessore Latronico.

“Per l’Ugl Matera lungo è stato il colloquio avvenuto pubblicamente con Latronico, abbiamo discusso di sanità in Basilicata ma soprattutto nel Materano. Per contrastare il fenomeno della mobilità passiva, che pesa sul bilancio regionale per circa 80 milioni di euro, con il 50% dei pazienti che si spostano verso la Puglia, grandi cose sta facendo la Regione nel potenziare il personale ospedaliero e territoriale, lavorando a strumenti di governance condivisi, tra cui un inedito accordo di confine con la Regione Puglia per regolare i flussi e contenere i costi. Nel 2024 l’azienda sanitaria di Matera ha reclutato più di 200 unità lavorative nei diversi profili professionali, medici, infermieristica, ausiliari, amministrativi e nel 2025 c’è un piano di assunzione per altre 250 unità di cui 100 medici. Questo significa potenziare sia gli ospedali sia il territorio perché le persone possano avere una risposta puntuale e tempestiva, quindi affrontare i problemi di oggi che sono le liste d’attesa, avere una risposta puntuale e tempestiva e allo stesso tempo costruire una nuova sanità territoriale. Mai avvenuto – rimarcano Rasulo e Giordano – per l’Ugl Matera, la Regione Basilicata con il Consiglio Regionale e in special modo del capillare lavoro del consigliere regionale e Presidente della IV Commissione – Salute e Politica Sociale, Nicola Morea, stanno portando avanti con determinazione un percorso di equilibrio nella gestione della sanità, affrontando il disavanzo storico ereditato e garantendo il mantenimento dei conti in ordine. Grazie a Latronico, la Basilicata è una delle poche Regioni del Sud Italia a non essere commissariata né sottoposta a piani di rientro e senza alcun dubbio proseguirà su questa strada con azioni concrete. L’Ugl Matera vuole evidenziare gli investimenti in corso, che ammontano a circa 180 milioni di euro, destinati alla riqualificazione delle infrastrutture sanitarie, grazie ai fondi del PNRR e alle risorse dell’articolo 20 della legge 67/88. A questi si aggiungono 41 milioni di euro per l’acquisto già in atto di grandi apparecchiature diagnostiche, tra cui TAC, mammografi, radiografie e angiografi, con l’obiettivo di modernizzare il parco tecnologico regionale. E con investimenti per circa 40 milioni di euro per la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità. In totale, sono previsti 30 punti salute distribuiti nei sei distretti sanitari della regione, con l’obiettivo di garantire una rete di assistenza capillare e accessibile. Nell’area di competenza dell’ASM al via sono Centrali Operative Territoriali a Matera e Policoro, Ospedali di Comunità a Stigliano e Pisticci, Case della Comunità HUB a Irsina, Montescaglioso e Montalbano Jonico, oltre a Case della Comunità spoke in comuni come Garaguso, Ferrandina e Tursi. Latronico sta investendo anche nella digitalizzazione con 43 milioni di euro destinati allo sviluppo della telemedicina, un passo fondamentale per garantire un supporto efficace ai servizi sanitari locali. Un altro aspetto centrale riguarda per l’Ugl Matera il personale sanitario: il piano assunzionale prevede l’inserimento di 1.400 unità nel 2025, a cui si aggiungeranno ulteriori 400 assunzioni finanziate con 27 milioni di euro del PNRR. Parte di queste nuove unità, sarà destinata alla figura dell’infermiere di famiglia, fondamentale per il rafforzamento dell’assistenza domiciliare. Un’attenzione particolare è rivolta alla riduzione delle liste d’attesa, con l’istituzione di un tavolo regionale per monitorare le prestazioni e valorizzare sia il sistema pubblico che quello convenzionato. Inoltre, dopo 12 anni, è stato sottoscritto il contratto con la specialistica ambulatoriale, introducendo nuove tariffe per rendere il territorio più attrattivo per i professionisti del settore. La Regione Basilicata sta ascoltando bene le indicazioni dettate dalla Ugl Matera, impegnandosi nel rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, lavorando alla creazione del ruolo unico e alla valorizzazione dei medici della continuità assistenziale attraverso contratti a tempo indeterminato, essenziali per garantire la piena operatività delle nostre strutture sanitarie. Come Ugl Matera non abbiamo nessun timore a dichiarare che Latronico sta rivoluzionando il Sistema Sanitario lucano, cosa che nessuno dice e mai altri hanno fatto: ribadiamo che adesso si vede l’importanza di un modello sanitario incentrato sulla persona, capace di garantire cure più accessibili e rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione, soprattutto delle categorie più fragili. Una grande svolta ” – concludono Rasulo e Giordano.