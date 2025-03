L’allarme è stato dato da un vicino di casa, che ha notato attraverso la finestra l’uomo riverso sul pavimento

Nella serata di giovedì, i Ca­ra­bi­nie­ri del­la Sta­zio­ne di Montecalvo Irpino sono in­ter­ve­nu­ti pres­so un’a­bi­ta­zio­ne sita in quel comune, dove un 77enne, col­to da ma­lo­re, si tro­va­va da solo.

L’allarme è stato dato da un vicino di casa, che ha notato attraverso la finestra l’uomo riverso sul pavimento. Non riuscendo ad entrare in casa poiché la porta risultava chiusa dall’interno e realizzata la situazione di emergenza, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri che si sono prontamente recati sul posto insieme ai sanitari del “118”.

Non po­ten­do at­ten­de­re l’ar­ri­vo dei Vi­gi­li del Fuo­co, i mi­li­ta­ri constatata la gravità, riuscivano ad aprire la porta d’ingresso e consentire ai soc­cor­ri­to­ri di pre­sta­re le pri­me cure al­l’anziano.

A se­gui­to del­le va­lu­ta­zio­ni del per­so­na­le me­di­co, l’uomo è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino dove si tro­va at­tual­men­te in os­ser­va­zio­ne, fortunatamente non in pe­ri­co­lo di vita.

L’in­ter­ven­to tem­pe­sti­vo dei Ca­ra­bi­nie­ri ha con­sen­ti­to di ga­ran­ti­re un soc­cor­so ra­pi­do ed ef­fi­ca­ce, a con­fer­ma del­la co­stan­te vi­ci­nan­za del­l’Ar­ma ai cit­ta­di­ni e del­la sua mis­sio­ne di tu­te­la e as­si­sten­za in ogni circostanza.

L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di chiamare il “112” per ogni situazione di emergenza e l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.