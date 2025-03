Provincia di Avellino: “No alla chiusura dello stabilimento ArcelorMittal”

Verrà convocata una seduta straordinaria di Consiglio Provinciale per redigere un documento da inviare a Governo e Regione per attivare ogni iniziativa utile a evitare la chiusura dello stabilimento

Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, e i consiglieri provinciali esprimono solidarietà ai lavoratori dipendenti dello stabilimento ArcelorMittal con sede dell’area industriale di San Mango sul Calore.

Il presidente e i consiglieri provinciali si schierano al fianco dei lavoratori e degli amministratori per scongiurare la chiusura di questa importante realtà produttiva del territorio. Lo stop alla produzione nell’impianto di San Mango sul Calore rappresenterebbe un’ulteriore spallata al tessuto economico dell’intera Irpinia. Una decisione che andrebbe nella direzione opposta a ogni progetto di sviluppo del territorio.

La Provincia è pronta a fare la sua parte, sostenendo le iniziative dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e degli amministratori.

C’è l’intenzione di convocare nei prossimi giorni una seduta straordinaria di Consiglio Provinciale per affrontare la vertenza e redigere un documento da inviare a Governo e Regione per attivare ogni iniziativa utile a evitare la chiusura dello stabilimento. Chiusura che, si ribadisce, avrebbe effetti devastanti per le comunità dell’Irpinia che già pagano a caro prezzo le conseguenze dello spopolamento.