Palombella-Ficco (Uilm): “Puntare sull’ibrido per scongiurare esito drammatico”

"I risultati disastrosi di Stellantis dimostrano che la strada intrapresa richiede una rapida correzione, poiché l'idea di puntare esclusivamente e frettolosamente sull'elettrico si è rivelata fallimentare". Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, ex Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto.

“Dobbiamo invertire la attuale dinamica – argomentano Palombella e Ficco – che sta riducendo ai minimi termini la produzione e quasi fermando del tutto alcuni stabilimenti, come Cassino e Modena. Per intervenire efficacemente occorrono a nostro giudizio tre azioni fondamentali: Stellantis deve lanciare al più presto una gamma competitiva di vetture non solo elettriche ma anche ibride, l’Unione europea deve cancellare il sistema perverso delle multe e accettare la libertà di scelta dei consumatori, il Governo italiano deve sgravare il costo dell’energia che oramai è una vera e propria zavorra per la nostra manifattura. Oltre il tavolo automotive fissato il giorno 11 marzo al Mimit, ribadiamo la necessità di un confronto anche alla Presidenza del Consiglio”.