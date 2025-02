Esercitazione per i Vigili del Fuoco

Lo scenario ha visto la simulazione di un incidente stradale all’interno della galleria, generato dalla collisione di n. 3 veicoli

I Vigili del Fuoco di Avellino oggi 25 febbraio, nell’ambito della settimana sulla sicurezza stradale, hanno preso parte ad una esercitazione interforze, organizzata dalla Società Autostrade per l’Italia (ASPI) – VI tronco di Cassino, che ha visto come scenario la galleria di Scampitella situata al Km. 102,398 dell’autostrada A 16 Napoli – Canosa sulla carreggiata Est in direzione Canosa, servita per la verifica della pianificazione emergenziale.

Lo scenario ha visto la simulazione di un incidente stradale all’interno della galleria, generato dalla collisione di n. 3 veicoli, un Bus e due autovetture. Il Bus con a bordo una scolaresca accompagnata da alcuni docenti, a seguito di uno sbandamento si metteva di traverso a metà galleria e veniva tamponato da due vetture sopraggiungevano.

Il bus, a seguito dell’impatto con i due veicoli, danneggiava il serbatoio del carburante provocandone la fuoriuscita con la conseguenza di un principio di incendio.

Il personale all’ interno del bus, con l’ausilio dei primi soccorritori, Impresa di presidio gallerie GSA, dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Grottaminarda e di Bisaccia, seguiti da una squadra proveniente dalla sede centrale di Avellino, coordinate dal Funzionario di Guardia e dal Capo Turno Provinciale, dalla Polizia Stradale, e dal personale medico, veniva posto in sicurezza attraverso l’evacuazione immediata dalla galleria ponendo gli alunni in un luogo protetto e pronti per essere trasbordati su un pullman sostitutivo e permettere l’allontanamento in sicurezza dal luogo dell’incidente.

Immediatamente alla simulazione dell’evento, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ricevuta la notizia dalla Sala Operativa di Autostrade per l’Italia e dalla Polizia Stradale, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), con la partecipazione di tutte le componenti che hanno partecipato al soccorso, Forze dell’Ordine, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, C.O.T. 118 e del Comitato Provinciale CRI.

Durante la simulazione la società Autostrade ha disposto la chiusura del tratto Grottaminarda – Vallata con uscita obbligatoria presso il casello di Grottaminarda in direzione Canosa.

Presso la sala crisi della Prefettura le operazioni di intervento sono state seguite da un funzionario del Comando di via Zigarelli, oltre ad un operatore in sala radio che ha curato i collegamenti tra tutti i Vigili del Fuoco intervenuti.

Questa esercitazione si è prefissa l’obiettivo di Testare i flussi di comunicazione tra gli enti che fanno parte del sistema di risposta in caso di incidente rilevante su sede autostradale con incendio in galleria, di verificare i tempi di intervento e testare il sistema di evacuazione con gli automezzi e gli equipaggiamenti in dotazione ai Vigili del Fuoco che sono stati impiegati.

Il Servizio Documentazione e Comunicazione in Emergenza dei Vigili del Fuoco di Avellino ha curato le riprese dell’intera esercitazione, le quali immagini sono state seguite in diretta dalla Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura di Avellino.