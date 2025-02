Intervento dei Vigili del Fuoco a Mugnano del Cardinale

Incendio di un autobus in direzione Monteforte Irpino

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ieri nel comune di Mugnano del Cardinale, lungo la SS7 bis in direzione Monteforte, per un incendio che ha coinvolto un autobus di linea. Il conducente, accortosi delle fiamme che provenivano dal motore, ha immediatamente fermato il mezzo e allertato i Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto con due squadre provenienti dalla sede centrale di via Zigarelli e con il supporto di una squadra del distaccamento di Nola, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Baiano, che hanno coordinato le operazioni di viabilità, e il personale ANAS per garantire la sicurezza della strada e il ripristino del traffico.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti e le operazioni di messa in sicurezza sono state completate senza ulteriori problemi. Grazie alla pronta reazione dei Vigili del Fuoco, si è evitato il verificarsi di gravi conseguenze per i passeggeri e per la circolazione sulla strada.