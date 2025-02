Carta di identità elettronica, il Comune estende la prenotazione on line anche al giovedì

Il Sindaco Nargi: «Proseguiamo nel solco dell’innovazione nell’erogazione dei servizi, tanto a vantaggio dell’utenza quanto del personale dell’Ufficio Anagrafe»

Alla luce degli ottimi riscontri con l’utenza e del successo raggiunto con l’avvio del servizio di prenotazione on line della Carta di Identità Elettronica per i soli mercoledì, il Comune di Avellino ha deciso di estendere l’iniziativa anche al giovedì.

A far data dal prossimo 20 febbraio, le giornate in cui sarà possibile prenotare il documento di identità attraverso il sito on line del Comune di Avellino, www.comune.avellino.it, cliccando sulla sezione “Prenotazione Cie”, nel riquadro destinato ai Servizi al cittadino Avellino, diventeranno stabilmente 2.

Di mercoledì ed anche di giovedì, dunque, sarà possibile recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe esclusivamente previa prenotazione on line. La procedura verrà completata selezionando lo slot orario e compilando il modulo allegato, con i dati obbligatori richiesti ed assicurandosi di inserire un indirizzo e-mail valido.

Anche in questo caso, effettuata la prenotazione, verrà ricevuta un’email con le informazioni dettagliate e il numero dei ticket con cui si verrà chiamati allo sportello. In caso di mancata ricezione, l’utente sarà invitato a controllare la cartella “Spam”. L’appuntamento sarà analogamente individuale e non saranno prese in carico le richieste degli utenti che si recheranno allo sportello senza la preventiva prenotazione on line.

«In questo modo – spiega il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – garantiamo una gestione più innovativa ed intelligente delle code, sia a vantaggio dell’utente che del personale dell’Ufficio Anagrafe. Proseguiamo sul solco del rafforzamento dei servizi dell’ente e raccogliamo i frutti di un lavoro avviato già l’anno scorso, estendendo temporalmente un sistema di prenotazione che, nella sua fase sperimentale, si è subito dimostrato efficace e funzionale».