Orciano Pisano: 87 rinvenuto cadavere

La morte dell’87enne risalirebbe a tre ore prima del ritrovamento da parte dei parenti

A Orciano Pisano, Paese collinare in provincia di Pisa un uomo di 87 anni, è stato trovato morto in casa. Il tragico evento è successo intorno alle 12 di mercoledì 29 gennaio. Il cadavere è stato trovato dal nipote. La morte dell’87enne, in base alla valutazione del medico del 118, intervenuto sul posto insieme a un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano, risalirebbe a tre ore prima del ritrovamento da parte dei parenti. A chiamare la centrale unica dell’emergenza è stato il fratello della vittima che si era recato dal familiare per fargli visita. Sul posto sono intervenuti i volontari della misericordia del gabbro e quelli della pubblica assistenza di Rosignano con il medico del 118. Quando i soccorritori sono arrivati a casa dell’uomo per lui non c’era più niente da fare. Così ha dichiarato Antonio de lieto presidente nazionale della federazione “sicurezza & difesa”” (F.S.D.). è doveroso rammentare a lor signori che più volte sono stati sollecitati gli organi competenti dei comuni con il fine di attuare nuove strategie finalizzate a contrastare la “piaga” delle morti solitarie che avanza indisturbata. le morti solitarie sono sempre più in aumento e sembra una prassi scoprire molti giorni e/o mesi dopo, la morte di un anziano nella propria abitazione. le più delle volte ci si accorge dell’accaduto in seguito al cattivo odore proveniente dall’appartamento dell’anziano. la moderna società consente che nessuno si faccia scrupolo quantomeno di riflettere sul dato che anziani vivono da soli senza uno straccio di rapporto umano, senza qualcuno che possa avere cura e vicinanza e/o contatti e/o telefoni e/o una breve visita. persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. le morti solitarie – ha concluso de lieto – aumentano a dismisura ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole. servirebbe a scongiurare tante tragedie!!! è necessario che tutti i dirigenti dei vari comuni si adoperino con tutti i mezzi per debellare la “strage” delle morti solitarie che continua a farla sempre più da “padrona”